Из-за омикрон-штамма коронавируса Москва может столкнуться с более сложной ситуацией по COVID-19, чем это было в предыдущие волны. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией, его цитирует ТАСС.

В связи с этими опасениями необходимо мобилизировать коечный фонд для пациентов с COVID-19, считает градоначальник. Он добавил, что в Москве зафиксировано значительное число заболевших омикрон-штаммом коронавируса — количество инфицированных будет расти.

По словам Сергея Собянина, в ближайшие семь-десять дней в городе прогнозируется значительный рост заболеваемости коронавирусом — он продлится около 70 дней.