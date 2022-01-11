Храм в честь Серафима Саровского введен в эксплуатацию в Дегунино

В столичном районе Восточное Дегунино введен в эксплуатацию храм в честь преподобного Серафима Саровского. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

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«На ул. Дубнинская, вл. 24, в районе Восточное Дегунино на севере столицы введен в эксплуатацию храм в честь преподобного Серафима Саровского. Строительство храма, вмещающего около 350 прихожан, началось в 2016 году. Церковь возводилась по индивидуальному проекту. На сегодняшний день все строительные работы по зданию храма завершены, прихрамовая территория благоустроена», - приводятся в сообщении слова Левкина.

Глава департамента отметил, что данный храм является шатровым, он имеет три апсиды, а приделы увенчаны главами. Ассимметричная композиция здания, а также сложный силуэт создают живописный образ храма, что делает его доминантой и центром притяжения окружающей застройки.

Левкин уточнил, что двухуровневое здание состоит из верхнего и нижнего приделов: в нижний, крестильный храм, расположенный в подклете, ведет открытая парадная лестница, расположенная с северной стороны храма. Он добавил, что в перспективе, в ходе второй очереди строительства, планируется возвести дом причта, где разместятся церковная лавка, библиотека и воскресная школа с творческими и познавательными кружками для детей.

Руководитель департамента напомнил, что с 2014 года департаментом градостроительной политики Москвы осуществляется контроль и координация работ по вводу в эксплуатацию храмов и храмовых комплексов на территории города.