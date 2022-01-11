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1 час назад

Стоит ли москвичам опасаться «барической пропасти». Мнение невролога

Москвичам уже в конце недели придется столкнуться с резкими перепадами температуры и атмосферного давления, сообщил RTVI научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. С утренних часов 13 января до середины дня 14 января температура повысится сразу на 20 градусов, а давление понизится примерно на 30 мм. Такое резкое понижение давления случается крайне редко, и иногда называется «барической пропастью».

Стоит ли москвичам опасаться «барической пропасти»
Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

По словам Вильфанда, в ближайшие дни в Центральной части России произойдет очень резкая смена двух барических образований – обширного антициклона и мощного циклона. Из-за этого в пятницу на смену ясной погоде и морозам в -25 градусов придет мокрый снег, гололедица, снежные заносы и ветер до 18 м/сек.

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«Ситуация действительно нестандартная. В ближайшие дни погода будет по-настоящему зимняя, поскольку через весь Евразийский континент простирается в умеренных широтах область высокого давления. И вот прям от Атлантики, через Западную Европу, через Европейскую территорию России, Урал, Западную Сибирь, даже Дальний Восток – это область высокого давления.

Поэтому 13 января ночь очень холодная: от -17 до -19 градусов в Москве, а по области даже, при прояснениях (оно обязательно будет в облаках) – <…> температура еще снизится, до -25. Но уже к утру давление очень резко понизится. Даже за сутки. Это редчайший случай», – объяснил научный руководитель Гидрометцентра.

Изменение температуры на 20 градусов – это резкое повышение, но все-таки зимой оно встречается, добавил Вильфанд. А вот понижение давления сразу на 30 мм за сутки – это очень редкое событие. Согласно прогнозам, 14 января оно будет находиться в диапазоне 722-725 мм ртутного столба. Это на 20-25 мм ртутного столба ниже нормы.

По мнению врача-невролога Павла Хорошева, подобный перепад давления может ощущаться метеочувствительными людьми, однако, в целом, здоровью москвичей ничего не грозит.

«Если говорить на тему снижения давления, бояться тут нечего. Нужно просто потерпеть. Человек очень неплохо адаптирован к переменам атмосферного давления, так как он сталкивался с такого рода взаимодействиями на протяжение более чем миллиона лет. Ничего ему не грозит, кроме дискомфорта» – сказал медик.

По его словам, некоторые люди, столкнувшись с «барической пропастью» могут чувствовать слабость, сонливость и недомогание, однако никаких специальных препаратов принимать не нужно. Следует просто переждать этот период и продолжать вести привычный образ жизни.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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