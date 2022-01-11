Стоит ли москвичам опасаться «барической пропасти»

«Ситуация действительно нестандартная. В ближайшие дни погода будет по-настоящему зимняя, поскольку через весь Евразийский континент простирается в умеренных широтах область высокого давления. И вот прям от Атлантики, через Западную Европу, через Европейскую территорию России, Урал, Западную Сибирь, даже Дальний Восток – это область высокого давления.



Поэтому 13 января ночь очень холодная: от -17 до -19 градусов в Москве, а по области даже, при прояснениях (оно обязательно будет в облаках) – <…> температура еще снизится, до -25. Но уже к утру давление очень резко понизится. Даже за сутки. Это редчайший случай», – объяснил научный руководитель Гидрометцентра.