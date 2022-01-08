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56 минут назад

«Желтый» уровень опасности продлили в Москве из-за гололеда

В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за образования гололеда, следует из сообщения Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень опасности продлили в Москве из-за гололеда
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look PressMaksim Konstantinov / Global Look Press

«Режим будет действовать до полуночи понедельника, 10 января. Желтый — погода потенциально опасна», — предупредили специалисты.

В начале недели ожидается от минус 7 до минус 10 градусов. Во вторник, 11 января, в Москву придет поток холодных воздушных масс, в связи с чем температура воздуха опустится до минус 13 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в январе отрицательное отклонение среднемесячной температуры от нормы может достигнуть 3 градусов. Он предупредил, что в феврале аномалия тепла — на 3 градуса выше нормы.

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