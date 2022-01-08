«Снежный финал»: На Москву обрушатся мощные снегопады

В конце новогодних праздников в Москву придут мощные снегопады, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По прогнозу синоптика, во второй половине воскресенья начнется «снежное ненастье» — с вечера 9 января на утро 10 января в столице выпадет до трети месячной нормы осадков.
«Москвичей ждет снежный финал новогодних выходных: сильные снегопады пройдут с 18.00 воскресенья до 6 утра понедельника, выпадет до 25-30% месячной нормы осадков», — рассказали в «Фобосе».
В связи с этим в указанный период возможны сбои в авиационном сообщении, а также заторы на дорогах. Автомобилистам стоит успеть вернуться в столичный регион до начала снегопадов, то есть середины воскресенья, чтобы избежать рисков попасть в ДТП.
Вместе со снегом Москве начнет и холодать. Во вторник, 11 января, столбик термометра опустится до минус 12 градусов, а в среду — до 15 градусов мороза днем и минус 20 градусов ночью.