Собянин рассказал о развитии транспортного каркаса Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об основных проектах развития транспортной инфраструктуры города. Об этом он сообщил на своем персональном сайте.
«12 новых станций метро, восемь городских вокзалов, свыше 90 км новых дорог – таковы итоги развития московского транспорта в 2021 году. Прошлый год стал одним из самых успешных в истории развития транспортной инфраструктуры Москвы. Таких темпов строительства транспортной инфраструктуры, как сейчас, не было в Москве никогда. В советские времена бывали годы, когда открывались сразу длинные куски линий, а бывало, что за год не было ни одного запуска нового метро, но в целом во времена СССР построили 148 станций. В среднем – по 2,6 за год. В 90-е и нулевые годы строительство «затормозилось», а советские темпы выдерживать не удавалось. После распада СССР и до 2010 года, столичное метро за 19 лет пополнилось лишь 34 станциями (в среднем - 1,8 за год)», - написал мэр.
Он отметил, что, между тем, потребность в новых станциях метро во многих районах Москвы росла с каждым годом. «Человеческие пробки» в часы пик на станциях, забитые вагоны и переходы, вереницы автобусов в пробках на подъездах к станциям – такая картина в Москве была вполне себе привычной еще в конце нулевых.
«И 10 лет назад ситуация в столице стала кардинально меняться. С 2011 года в Москве открыли 100 станций метро и МЦК, в среднем по 10 станций за год. Московское метро стало больше в 1,5 раза, а его сеть протянулась на 199 км. Это наивысшие темпы развития в истории столичного метро. И это не предел. Такой курс будет продолжен и в будущем. В планах на ближайшие годы - открыть еще порядка 50-60 новых станций метро, включая завершение строительства Большой кольцевой линии и открытие трех новых веток метрополитена – до Троицка, в Бирюлево, в Рублево-Архангельское», - подчеркнул Собянин.
Благодаря этому сегодня уже 89% населения Москвы живет в 20-минутной шаговой доступности от станций метро, МЦК, МЦД, а к 2030 году в шаговой доступности от них будет жить 95% москвичей. Город растет быстрыми темпами, за последние 10 лет москвичей стало больше еще на миллион человек, а автомобилей - на 1,5 миллиона. Но пробок и толп в метро стало гораздо меньше, чем раньше. Именно для этого и развивается московский общественный транспорт.