Собянин рассказал о развитии транспортного каркаса Москвы

«12 новых станций метро, восемь городских вокзалов, свыше 90 км новых дорог – таковы итоги развития московского транспорта в 2021 году. Прошлый год стал одним из самых успешных в истории развития транспортной инфраструктуры Москвы. Таких темпов строительства транспортной инфраструктуры, как сейчас, не было в Москве никогда. В советские времена бывали годы, когда открывались сразу длинные куски линий, а бывало, что за год не было ни одного запуска нового метро, но в целом во времена СССР построили 148 станций. В среднем – по 2,6 за год. В 90-е и нулевые годы строительство «затормозилось», а советские темпы выдерживать не удавалось. После распада СССР и до 2010 года, столичное метро за 19 лет пополнилось лишь 34 станциями (в среднем - 1,8 за год)», - написал мэр.