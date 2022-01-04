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1 час назад

Собянин рассказал о развитии транспортного каркаса Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об основных проектах развития транспортной инфраструктуры города. Об этом он сообщил на своем персональном сайте.

Собянин рассказал о развитии транспортного каркаса Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«12 новых станций метро, восемь городских вокзалов, свыше 90 км новых дорог – таковы итоги развития московского транспорта в 2021 году. Прошлый год стал одним из самых успешных в истории развития транспортной инфраструктуры Москвы. Таких темпов строительства транспортной инфраструктуры, как сейчас, не было в Москве никогда. В советские времена бывали годы, когда открывались сразу длинные куски линий, а бывало, что за год не было ни одного запуска нового метро, но в целом во времена СССР построили 148 станций. В среднем – по 2,6 за год. В 90-е и нулевые годы строительство «затормозилось», а советские темпы выдерживать не удавалось. После распада СССР и до 2010 года, столичное метро за 19 лет пополнилось лишь 34 станциями (в среднем - 1,8 за год)», - написал мэр.

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Он отметил, что, между тем, потребность в новых станциях метро во многих районах Москвы росла с каждым годом. «Человеческие пробки» в часы пик на станциях, забитые вагоны и переходы, вереницы автобусов в пробках на подъездах к станциям – такая картина в Москве была вполне себе привычной еще в конце нулевых.

«И 10 лет назад ситуация в столице стала кардинально меняться. С 2011 года в Москве открыли 100 станций метро и МЦК, в среднем по 10 станций за год. Московское метро стало больше в 1,5 раза, а его сеть протянулась на 199 км. Это наивысшие темпы развития в истории столичного метро. И это не предел. Такой курс будет продолжен и в будущем. В планах на ближайшие годы - открыть еще порядка 50-60 новых станций метро, включая завершение строительства Большой кольцевой линии и открытие трех новых веток метрополитена – до Троицка, в Бирюлево, в Рублево-Архангельское», - подчеркнул Собянин.

Благодаря этому сегодня уже 89% населения Москвы живет в 20-минутной шаговой доступности от станций метро, МЦК, МЦД, а к 2030 году в шаговой доступности от них будет жить 95% москвичей. Город растет быстрыми темпами, за последние 10 лет москвичей стало больше еще на миллион человек, а автомобилей - на 1,5 миллиона. Но пробок и толп в метро стало гораздо меньше, чем раньше. Именно для этого и развивается московский общественный транспорт.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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