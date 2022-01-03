«Цветочный джем» признали лучшим фестивалем 2021 года

Фестиваль правительства Москвы «Цветочный джем» назван лучшим фестивалем и получил первое место в конкурсе «Лучшие места и события» по версии российского информационно-развлекательного интернет-портала KUDAGO. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

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«Фестиваль «Цветочный джем» и проекты, которые украшают Москву в рамках его проведения, традиционно получают высокие оценки профессионалов и пользуются большой популярностью у москвичей и туристов. «Цветочный джем» - это не только один из самых ярких московских фестивалей, но и пример того, как работы ведущих ландшафтных архитекторов со всего мира помогают изменить городские пространства, создать неповторимые уголки живой природы, которые позволяют преобразить жизнь столицы», - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента торговли и услуг города Алексея Немерюка.

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Отмечается, что в 2021 году сады фестиваля «Цветочный джем» подарили москвичам и гостям города возможность прикоснуться к живой природе. В рамках «Цветочного джема» на центральных площадках Москвы было построено 12 дизайнерских садов площадью от 30 до 5,5 тыс. кв. м. Каждый из этих уникальных проектов был разработан оргкомитетом фестиваля. Локациями стали знаковые площадки в центре Москвы, а высадку курировали победители «Цветочного джема» прошлых лет, члены жюри и экспертного совета.

Также возле здания информационного агентства ТАСС был представлен «Сад хороших новостей», украшенный композициями из цветущих растений: хост, молиний, кленов гиннала, винограда, почвопокровных роз «Фейри», которые отличаются обилием крупных бутонов, гибридной вербены. Конструктив этого сада был составлен из мобильных деревянных модулей, что позволило подчеркнуть яркость и объем зеленых насаждений. На Тверском бульваре появился проект «Городские оранжереи»: по обе стороны памятника Тимирязеву раскинулись зеленые «оранжереи» с деревьями, кустарниками и яркими цветущими растениями. Возле памятника Сергею Есенину на том же бульваре посетители могли рассмотреть сад «Цветущая архитектура». В его оформлении использовались яркие цветущие растения и ампельные формы: гортензии, розы, эхинацеи, лаванда, котовники, плектрантусы, бересклеты.

Кроме того, цветущий сад украсил и ступени Российской государственной библиотеки. Авторы проекта подбирали растения так, чтобы они перекликались с творчеством Федора Достоевского, 200-летие со дня рождения которого отмечалось в 2021 году. В этому саду объединились березы и колючие растения: ель, роза и облепиха. «Сад водных растений» у входа в ЦУМ помогал погрузиться в атмосферу отдыха у воды. Сад, выполненный в виде стилизованной фигуры рыбки, был обрамлен ивами, композициями из желтого бамбука, тростника, цветущих канн, талий, а также других цветов и растений, которые можно увидеть у берегов пруда.