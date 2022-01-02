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1 час назад

«Елочный круговорот» стартовал в Москве

Жители столицы с воскресенья могут принять участие в акции по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев «Елочный круговорот», сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Елочный круговорот» стартовал в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Почти 600 пунктов приема елок будут работать в городе до 20 февраля. Бирюков напомнил, что «Елочный круговорот» проводят в столице с 2016 года. Главная цель - помочь правильно утилизировать новогодние деревья и параллельно привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в пунктах сбора бесплатно принимают елки, сосны и пихты. Обязательным условием является отсутствие новогодней мишуры и украшений. Собранные деревья перерабатывают в щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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