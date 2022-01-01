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42 минуты назад

45 детей родились в новогоднюю ночь в Москве

Первый ребенок в новом году появился на свет перинатальном центре при ГКБ имени С.С. Юдина.

45 детей родились в новогоднюю ночь в Москве
Фото: Ю. Иванко. Mos.ruЮ. Иванко. Mos.ru

В ночь с 31 декабря на 1 января в столице родились 45 детей, из них 24 девочки и 21 мальчик. В перинатальном центре ГКБ № 24 мальчик появился на свет за несколько секунд до боя курантов. А первый москвич в 2022 году родился в перинатальном центре при городской клинической больнице имени С.С. Юдина.

«В новогодние дни, как и в любой другой день года, в московских роддомах и перинатальных центрах оказывают всю необходимую помощь роженицам и их новорожденным детям. В том числе и в тех случаях, когда будущая мама столкнулась с коронавирусной инфекцией. Конечно, наши врачи, акушерки, медицинские сестры стараются сделать все, чтобы появление на свет малыша проходило в максимально комфортной и дружелюбной обстановке», — рассказал главный акушер-гинеколог Москвы, заведующий перинатальным центром городской клинической больницы № 24 Антон Оленев.

После рождения ребенка родители получают в подарок набор «Наше сокровище», в него входит 44 наименования предметов, необходимых для ухода за младенцем — пеленки, подгузники, комбинезоны, шапочки и многое другое. Вместо набора можно выбрать денежную выплату в размере 20 тысяч рублей. Москвичи могут подать онлайн-заявление на портале mos.ru, а иногородние родители — обратиться в центр госуслуг.

Кроме того, свидетельство о рождении можно получить еще в роддоме — при условии, что ребенку уже дали имя.

Мамы и малыши получают качественную медицинскую помощь — столичные роддома оснащены самой современной техникой, в них трудятся высококвалифицированные специалисты. В системе городского здравоохранения работает 21 акушерский стационар, включая пять перинатальных центров. Более 1700 единиц медицинской техники, среди которой аппараты УЗИ, КТ и МРТ, закуплены по контрактам жизненного цикла.

Новости Москвы,Mos.ru,
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