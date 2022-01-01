В Новой Москве два человека пострадали во время драки в новогоднюю ночь

В произошедшей в Новой Москве массовой драке приняли участие четверо мужчин, двое из них пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве. "Конфликт в Новой Москве произошел между четырьмя мужчинами. Два человека получили повреждения, одному помощь оказана на месте, другой госпитализирован", - говорится в сообщении. Все участники потасовки задержаны. Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате массовой драки в Саларьево, в Новой Москве. Конфликт произошел в новогоднюю ночь недалеко от букмекерской конторы и закончился поножовщиной. По данным Telegram-канала "112", пострадавшие с колото-резаными ранениями были доставлены в больницу. При этом сотрудница букмекерской конторы рассказала, что одного из мужчин спасли очевидцы. По словам женщины, ей пришлось "целый графин водки" залить пострадавшему на рану, чтобы не было заражения.