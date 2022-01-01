В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
5 часов назад

В Новой Москве два человека пострадали во время драки в новогоднюю ночь

В произошедшей в Новой Москве массовой драке приняли участие четверо мужчин, двое из них пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве. "Конфликт в Новой Москве произошел между четырьмя мужчинами. Два человека получили повреждения, одному помощь оказана на месте, другой госпитализирован", - говорится в сообщении. Все участники потасовки задержаны. Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате массовой драки в Саларьево, в Новой Москве. Конфликт произошел в новогоднюю ночь недалеко от букмекерской конторы и закончился поножовщиной. По данным Telegram-канала "112", пострадавшие с колото-резаными ранениями были доставлены в больницу. При этом сотрудница букмекерской конторы рассказала, что одного из мужчин спасли очевидцы. По словам женщины, ей пришлось "целый графин водки" залить пострадавшему на рану, чтобы не было заражения.

В Новой Москве два человека пострадали во время драки в новогоднюю ночь
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Последние новости
Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители