Собянин назвал главные события года

Таким образом с 2011 года открылось 100 станций метро и МЦК, и таким образом сеть метрополитена расширилась в полтора раза. В то же время количество электробусов в Москве достигло тысячи, напомнил глава города. Также в топ наиболее заметных событий года Сергей Собянин включил рекорд жилищного строительства - введено в эксплуатацию 7 миллионов квадратных метров недвижимости под заселение. Такого не было даже в эпоху массовой застройки в 60-е годы прошлого века.