Собянин назвал главные события года

Расширение московского метро и сети электробусов - одни из главных событий минувшего года. Об этом в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.
Таким образом с 2011 года открылось 100 станций метро и МЦК, и таким образом сеть метрополитена расширилась в полтора раза. В то же время количество электробусов в Москве достигло тысячи, напомнил глава города. Также в топ наиболее заметных событий года Сергей Собянин включил рекорд жилищного строительства - введено в эксплуатацию 7 миллионов квадратных метров недвижимости под заселение. Такого не было даже в эпоху массовой застройки в 60-е годы прошлого века.
Отдельно мэр затронул тему борьбы с пандемией. На сегодняшний день количество москвичей, прошедших полный курс иммунизации от коронавируса, приблизилось к 6 миллионам.
В числе главных событий года глава города также назвал модернизацию поликлиник, реконструкцию памятников культурного наследия, расширение возможностей проекта "Московское долголетие".