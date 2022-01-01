Москвичам рассказали о детской программе в театрах

В новогодние праздники столичные театры покажут спектакли для детей и их родителей, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

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Так, 2 и 3 января в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко пройдет балет "Щелкунчик", а 6 и 7 января в 14:00 гостям покажут оперу по произведению Пушкина "Сказка о царе Салтане".Концертный зал "Зарядье" приглашает москвичей на постановку "Волшебный оркестр". Она пройдет 3 и 4 января в 12:00, 15:00 и 18:00.

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В детскую культурную программу в новогодние праздники также вошли и представления в кукольных театрах. В Московском театре кукол подготовили для маленьких зрителей "Волшебный орех. История Щелкунчика" по сказке Гофмана, его покажут 4 и 8 января в 11:00, 13:30 и 16:00. В этом же театре пройдет праздничная постановка по сказочным историям Андрея Усачева "Школа снеговиков", ее можно будет увидеть 6 и 9 января в 11:00, 13:30 и 16:00. А в Московском детском камерном театре кукол 5 и 6 января состоится спектакль "Стойкий оловянный солдатик".

Для желающих увидеть фокусы покажут мистическое шоу лучших иллюзионистов страны "Лига волшебников: Новый год – время чудес". Показы состоятся 3 и 5 января в 15:00 и 19:00 в московском театре "Школа современной пьесы".

Среди новогодних представлений для детей также "Двенадцать месяцев" в "Театриуме на Серпуховке", "Однажды в Мексике: Кукурузный человечек" и постановка "Фиалка Монмартра" в Московском театре оперетты.