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2 часа назад

В Москве подорожал проезд на общественном транспорте

Проезд в общественном транспорте Москвы снова подорожал. В новогоднюю ночь в метро и автобусах можно было бесплатно кататься сколько душа пожелает, но после праздников пора возвращаться в реальность. В Telegram-канале «Дептранс Москвы» появилась информация о новых ценах, которые становятся актуальными уже с сегодняшнего дня.

В Москве подорожал проезд
Фото:  Антон Кардашов / АГН "Москва" Антон Кардашов / АГН "Москва"

Так, за одну поездку с «Тройки» спишут 46 рублей вместо прошлогодних 42. Одна поездка по «Единому» обойдется в 61 рубль, а не в 60. Две поездки по нему же, соответственно, будут стоить 122, а не 120 рублей. Стоимость оплаты бесконтактной банковской картой или телефоном увеличится с 46 рублей до 51 рубля.

Без изменения остается стоимость проезда по «Карте москвича» на 3 месяца в метро и центральной зоне МЦД (1 245 рублей), а также на 3 месяца на наземном транспорте (810 рублей). Еще прежняя стоимость будет у «Тройки» с безлимитным количеством поездок на метро, МЦД и наземном транспорте (19 500 рублей в пределах Москвы и 24 450 вкупе с пригородной зоной МЦД). Те, кто уже использует Face Pay, тоже не заметят повышения цен: поездка будет стоит 46 рублей в пределах Москвы, как и раньше. А вот в пригородной зоне МЦД вырастет с 54 до 56 рублей.

Изменения в транспортных тарифах произошли и в Московской области. Плата за проезд на городском транспорте выросла уже в субботу. Так, одна поездка за наличку подорожает с 58 до 64 рублей, по карте – с 37 до 41 рубля. Также уточняется, что оплата поездки транспортной картой учащегося и единой транспортной «льготной» картой составит 20,21 рубля, до этого цена была 18,37 рубля.

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