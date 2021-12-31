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37 минут назад

Погода в Москве: столицу ждет резкое похолодание

Москвичей ждет резкое похолодание уже в ночь на 2 января. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

Температура воздуха понизится до 9-11 градусов мороза.

Небольшое потепление, которое пришло в столицу к 31 декабря, окажется недолгим. Уже ко 2 января погода начнет возвращаться к привычным зимним показателям.

«Уже в ночь на воскресенье снова резкое похолодание, минус 9-11 градусов, и в воскресенье, 2 января, температура будет минус 8-10 градусов», - рассказал Синенков.

В пятницу, 31 декабря, в столице будет до минус пяти градусов мороза, облачно и небольшой снег.

В новогоднюю ночь столбики термометров в Москве повысятся до минус 1-3 градусов, по области до минус 1-6 градусов. В первый день 2022 года ожидается оттепель – температура воздуха будет колебаться возле нулевой отметки, а на западе столицы поднимется до плюсовых значений.

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