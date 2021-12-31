Погода в Москве: столицу ждет резкое похолодание

Москвичей ждет резкое похолодание уже в ночь на 2 января. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

Температура воздуха понизится до 9-11 градусов мороза.

Небольшое потепление, которое пришло в столицу к 31 декабря, окажется недолгим. Уже ко 2 января погода начнет возвращаться к привычным зимним показателям.

«Уже в ночь на воскресенье снова резкое похолодание, минус 9-11 градусов, и в воскресенье, 2 января, температура будет минус 8-10 градусов», - рассказал Синенков.

В пятницу, 31 декабря, в столице будет до минус пяти градусов мороза, облачно и небольшой снег.