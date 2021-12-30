"Мероприятия будут проводиться в районах объектов проведения новогодних праздников и других местах массового скопления граждан. Особое внимание при их проведении будет уделяться профилактике нарушений общественного порядка, а также контролю соблюдения миграционного законодательства, в том числе режима пребывания на территории Российской Федерации. В отношении правонарушителей будут применяться меры в соответствии с действующим законодательством", - заключили в департаменте.