Почти 500 лифтов заменили в домах в Москве

В 2021 году в жилых домах на юго-западе столицы заменили 499 лифтов. Работы провели в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: Е. Самарина. Mos.ru Е. Самарина. Mos.ru

Юго-Западный административный округ оказался на втором месте по количеству замененных в этом году подъемников. Он уступает только ЮВАО, где установили 654 новых лифта.

Больше всего лифтов заменили в доме 50 на Новочеремушкинской улице (район Черемушки). Здание типовой серии П44 построили в 1996 году, всего в нем 15 подъездов. В каждом из них по два подъемника — пассажирский и грузовой. Специалисты заменили все 30 лифтов.

Пятиэтажка с двумя подъездами в районе Академический на улице Вавилова (дом 49, корпус 2) стала самым старым домом в ЮЗАО, где в этом году меняли подъемники. Кирпичное здание построили по индивидуальному проекту 70 лет назад — в 1951 году. Современное название улица, на которой располагается дом, получила в 1963-м в честь президента Академии наук СССР Сергея Вавилова.

Самым высоким зданием округа, где провели работы по замене лифтов, оказался дом в Обручевском районе. Он расположен по адресу: Ленинский проспект, дом 121/1, корпус 3. 25-этажное здание всего с одним подъездом построили в 1993 году.

Как сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, всего в столице в этом году заменили более трех тысяч лифтов. Среди лидеров ЮВАО (654 лифта), ЮЗАО (499) и ВАО (371).