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1 час назад

Собянин объявил о завершении проходки тоннелей Большой кольцевой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте объявил о завершении проходки тоннелей Большой кольцевой линии столичного метрополитена.

Завершилась проходка тоннелей БКЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня, 29 декабря 2021 года, мы завершили гигантскую по объему работу. Пройдены 143 км тоннелей Большой кольцевой линии метро - самого большого метрокольца в мире. Впереди еще много дел по строительству и отделке станций, монтажу и пусконаладке оборудования, обкатке путей и так далее. Но Большое кольцо замкнулось именно сегодня», - говорится в сообщении.

Мэр подчеркнул, что этот день навсегда войдет в историю метростроения Москвы.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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