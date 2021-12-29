Завершилась проходка тоннелей БКЛ

«Сегодня, 29 декабря 2021 года, мы завершили гигантскую по объему работу. Пройдены 143 км тоннелей Большой кольцевой линии метро - самого большого метрокольца в мире. Впереди еще много дел по строительству и отделке станций, монтажу и пусконаладке оборудования, обкатке путей и так далее. Но Большое кольцо замкнулось именно сегодня», - говорится в сообщении.