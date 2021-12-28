Собянин допустил минимальные ограничения из-за омикрона

Власти Москвы будут стараться прибегать к точечным ограничениям в случае распространения нового «омикрон»-штамма коронавируса в столице. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

«Если там какие-то "омикроны" или еще что-то будет, я думаю, что как и прежде мы будем стараться ограничения делать минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритм работы города», - цитирует Собянина РИА «Новости».

Мэр напомнил, что в период распространения штамма «дельта» город продолжал функционировать с минимальными ограничениями, потому что за два года Москва успела адаптироваться к жизни в условиях пандемии.

При этом, по словам Собянина, столичные власти учитывают риски и готовят систему здравоохранения к новым вызовам.

«Стройте жизнь так, как вы обычно строите», - резюмировал градоначальник.