Собянин допустил минимальные ограничения из-за омикрона

Власти Москвы будут стараться прибегать к точечным ограничениям в случае распространения нового «омикрон»-штамма коронавируса в столице. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
«Если там какие-то "омикроны" или еще что-то будет, я думаю, что как и прежде мы будем стараться ограничения делать минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритм работы города», - цитирует Собянина РИА «Новости».
Мэр напомнил, что в период распространения штамма «дельта» город продолжал функционировать с минимальными ограничениями, потому что за два года Москва успела адаптироваться к жизни в условиях пандемии.
При этом, по словам Собянина, столичные власти учитывают риски и готовят систему здравоохранения к новым вызовам.
«Стройте жизнь так, как вы обычно строите», - резюмировал градоначальник.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова посоветовала провести новогодние праздники с семьей, не посещая массовые мероприятия и корпоративы. Она также рекомендовала делать экспресс-тесты на коронавирус перед тем, как пригласить в гости родителей, если они живут отдельно.