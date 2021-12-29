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3 часа назад

Собянин рассказал о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве в последние недели в ходе беседы с телеканалом ТВЦ.

Собянин рассказал о снижении заболеваемости COVID
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / агентство «Москва»пресс-служба мэра и правительства Москвы / агентство «Москва»

По словам мэра, заболеваемость коронавирусом снизилась на 13 процентов за последние пять недель. «Ситуация более-менее благополучная, продолжает улучшаться», — констатировал он.

При этом Собянин уточнил, что в городе возможны точечные ограничения, которые не будут нарушать ритм работы, а также подчеркнул, что надо быть готовым к любым сценариям. «Когда придет „омикрон“ — будем заниматься, принимать меры», — заключил мэр.

21 декабря Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице спокойной. Он отметил, что более 40 процентов больничных коек для пациентов с коронавирусом находятся в резерве.

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