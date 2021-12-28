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30 минут назад

В Москве нашли способ спастись от пробок

Создание рабочих мест ближе к спальным районам Москвы поможет избавить город от пробок. Об этом заявил РБК заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В Москве нашли способ спастись от пробок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам заммэра, внутри Садового кольца сосредоточено около 30% всех рабочих мест столицы и всего около 7% жилья.

«Эти маятниковые поездки — приехал утром, уехал вечером — будут сохраняться еще достаточно долгое время, пока мы не создадим необходимое количество рабочих мест между Садовым кольцом и МКАД или даже между ТТК и МКАД», - сказал Ликсутов.

Другим направлением, призванным снизить загруженность московских дорог, является развитие общественного транспорта.

По словам Ликсутова, у городских властей еще есть «задел» для развития опережающими темпами транспортной инфраструктуры и городского транспорта, выделенных полос и пригородного железнодорожного транспорта, который занимает в столице второе место по провозной способности после метро.

Он отметил, что после запуска десяти станций БКЛ на дороги не выехало около 9 тысяч личных автомобилей. После того, как кольцо замкнется, можно будет вычесть еще 20 тысяч машин, прогнозирует заммэра.

По его словам, для того, чтобы движение в Москве стало свободным, нужно сократить количество автомобилей на дорогах на 150 тысяч в день.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,РБК,
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