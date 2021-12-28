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46 минут назад

Юбилейный 1000-й электробус начал курсировать в Москве

В Москве запущен юбилейный 1000-й электробус, оформление которого посвящено «зеленым» облигациям и экологии. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Юбилейный 1000-й электробус начал курсировать по городу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В город вышел 1000-й юбилейный электробус - узнаете его по зеленому цвету. Он посвящен «зеленым» облигациям и экоповестке», - говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что 1000-й электробус собран российским производителем ПАО «КамАЗ» на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Всего в столице будет работать три электробуса с оформлением на тему экологии. За три месяца они перевезут порядка 400 тыс. человек.

Ликсутов добавил, что в 2022 году Москва закупит еще 600 новых электробусов.

«Пока российский рынок устойчивого финансирования только формируется, «зеленые» облигации уже высоко востребованы. Все средства от их выпуска будут направлены на закупку электробусов и строительство станций Большой кольцевой линии метро. Оба транспортных проекта положительно влияют на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей», - также цитирует пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

В Дептрансе добавили, что более чем за три года электробусы сократили количество выбросов на 600 тыс. тонн, перевезли более 150 млн человек, прошли более 60 млн км.

Новости Москвы,Владимир Ефимов,Максим Ликсутов,Камаз,
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