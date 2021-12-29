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45 минут назад

Почти 70 домов расселено в столице по реновации

В 2021 году в Москве было расселено 69 домов, в которых проживало свыше 13 тыс. человек. Под заселение было передано 73 новых дома, куда уже переселяются жители 198 домов, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Почти 70 домов расселено в столице по реновации
Фото:  сайт мэра Москвы, М. Денисов сайт мэра Москвы, М. Денисов

Наибольшее число домов было расселено на востоке и северо-востоке Москвы. Также расселили дома на западе, юго-западе и юго-востоке Москвы.

«На данный момент с начала реализации программы реновации передано под заселение 149 новостроек. Предложения новых квартир получили 69,7 тыс. жителей, проживающих в 421 доме», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Программа реновации стартовала в Москве в августе 2017 года. Она коснется около 1 млн жителей. Для реализации программы было выбрано 534 «стартовые» площадки.

Новости Москвы,Сергей Левкин,
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