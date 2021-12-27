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1 час назад

Оплата картой «Тройка» стала доступна во всех автобусах Мострансавто

Оплата проезда с помощью транспортной карты «Тройка» стала доступна во всех автобусах АО «Мострансавто». Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и развития дорожной инфраструктуры Московской области.

«Тройка» теперь во всех автобусах Мострансавто! Оплата картой стала доступна не только в транспортных средствах, где установлены стационарные валидаторы, но и в автобусах с мобильными терминалами оплаты проезда. Услуга теперь доступна в 4 тыс. автобусах Мострансавто на 1,2 тыс. маршрутах», - говорится в сообщении.

Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, которого цитирует пресс-служба, отметил, что оплачивать проезд одной картой «Тройка» на всех видах общественного транспорта удобно для жителей Московского региона. По его словам, с момента запуска «Тройки» в автобусах Подмосковья совершено свыше 4,3 млн поездок - это около 24 тыс. операций в день.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, которые приводятся в сообщении, в 2022 году в совместных планах с регионом подключить к билетной системе еще более 9 тыс. транспортных средств, а в дальнейшем - ввести оплату картой «Тройка» на всех маршрутах Московской области.

Уточняется, что ежемесячная экономия пассажиров при оплате проезда картой составляет от 7 до 35%, а в год она может составить более 4,8 тыс. руб.

В ведомстве добавили, что во всех автобусах, где принимают карту, размещены специальные стикеры. «В рамках программы планируется раздать более 5 тыс. карт пассажирам на автовокзалах Мострансавто», - заключили в пресс-службе.

Новости Москвы,Видео,Игорь Тресков,
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