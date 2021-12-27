Утвержден предмет охраны дома Морозова и особняка Рябушинского

В Мосгорнаследии утвердили особый документ для двух исторических зданий конца XIX и начала XX века — предмет охраны. Любые реставрационные работы в них могут проводиться только в соответствии с ним и по согласованному проекту.

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

В Москве составили перечень характеристик исторического облика дома Арсения Морозова на Воздвиженке и особняка Степана Рябушинского на Малой Никитской улице. Также определены элементы, представляющие архитектурную и культурную ценность этих зданий. Все они должны быть сохранены и защищены. Для каждого из объектов специалисты Мосгорнаследия утвердили особый документ — предмет охраны.

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«Оба памятника архитектуры уникальны, важно сохранить их облик. Для этого специалистами и утвержден предмет охраны. Документ призван оберегать историческое убранство интерьера и фасадов. Теперь вести реставрацию можно только в строгом соответствии с ним», — отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Парадные залы и римский дворик

Особняк Арсения Морозова с круглыми и гранеными башнями расположен по адресу: улица Воздвиженка, дом 16, строение 1. Его строили с 1895 по 1899 год по проекту известного архитектора Виктора Мазырина.

«Здание стилизовано под испанский замок в неомавританском духе. Построить такой дом фабрикант Арсений Морозов захотел после своего путешествия по Испании и Португалии. Современники приняли новый особняк неоднозначно. Он был слишком вычурным и экзотическим для Москвы. Теперь же это признанный памятник, одна из архитектурных жемчужин столицы. Дом Арсения Морозова имеет статус объекта культурного наследия и охраняется государством», — рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Сейчас в особняке располагается Дом приемов Правительства Российской Федерации. Там проводят встречи правительственных делегаций, дипломатические переговоры, конференции международных организаций.

В предмет охраны архитектурного памятника вошла объемная композиция с башнями, эркером, гранеными ризалитами, скошенным и закругленным углами, выступами, открытыми площадками-террасами. Уникальными признаны крыши здания и световой фонарь, каминные трубы с дымниками-бельведерами, металлические и гранитные лестницы.

Особо специалисты отметили ценность оформления фасадов. Оно выполнено в стиле эклектики с геральдическими символами и элементами декора, относящимися к итальянскому Ренессансу, мавританскому и испано-португальскому искусству.

Дом облицован рельефными раковинами. Его украшают две витые колонны, капители, арки и ниши, барельефы с узорами в форме листьев и виноградных лоз. Витражные окна особняка обрамлены изящными наличниками. На фасаде можно увидеть резные элементы — филенки и колонки. Важную роль в формировании эстетического облика дома играют ажурная ограда, створки ворот у парадного крыльца и козырек над боковым крыльцом, подвешенный на цепях с фигурными кронштейнами.

В число отличительных характеристик особняка, которые должны быть сохранены, включены интерьеры парадных залов, а также римского дворика. Дворик представляет собой атриум с нишами и большим окном в крыше (так называемым световым фонарем).

Интерьеры дома представлены парадными залами, атриумом, курительной комнатой, концертным залом и кабинетом. Стены и потолки парадных залов украшены лепниной и росписями. В помещениях можно увидеть деревянные подшивные потолки с открытыми балками и сотами, панели из натурального камня с инкрустациями из полудрагоценных камней (яшмы, малахита, оникса и других), мозаику, скульптурные композиции, горельефы и барельефы. Подоконники — мраморные, часть пола покрыта натуральным камнем, а часть — наборным паркетом из ценных пород дерева.

В особняке собраны торшеры, светильники, настенные бра конца XIX — начала XX века. Сохранилась мебель конца XIX века: встроенный шкаф, этажерка, зеркало в резной раме в курительной комнате, две мраморные скамьи в римском дворике-атриуме, сейф в проходе в кабинет. Все это вошло в предмет охраны памятника архитектуры. Кроме того, в документ включены оригинальные окна и двери, деревянные тамбуры, скобяные приборы, камины конца XIX века и старинные зеркала.

Также отдельно утвержден предмет охраны для исторической ограды дома Арсения Морозова. В него вошли гранитный цоколь, гранитные столбы по краям ограды с шарами на пирамидальных подставках, металлические ажурные решетки, три пояса с растительным орнаментом и ракушками и другие элементы.

Особняк с орхидеями на фасаде и лестницей-волной

Особняк на Малой Никитской (дом 6/2, строение 5) был построен в 1900–1903 годах по заказу банкира и фабриканта Степана Рябушинского. Он был большим любителем и знатоком искусства, поэтому строительство поручил близкому другу, архитектору Федору Шехтелю, который полностью спроектировал интерьеры и облик здания.

«Особняк Рябушинского представляет собой классический образец модерна. Каждый его фасад отличает неповторимый облик. Экспертам понадобилось много времени, чтобы описать и учесть все ценные элементы, отвечающие за исторический облик здания. Среди них много изящных деталей, таких как мозаичный фриз с изображением орхидей на фоне голубого неба, живописное панно с хризантемами в гостиной и колонна красно-коричневого мрамора на галерее второго этажа с резной капителью с изображением цветов и саламандр. Любые реставрационные работы будут проходить с учетом утвержденного предмета охраны», — отметил Алексей Емельянов.

В предмет охраны также вошли композиция и планировка здания, парадное крыльцо и крыльцо-терраса, все лестницы и балконы, крыши, световой фонарь на парадной лестнице и зенитный фонарь в помещении сводчатой молельни.

В описании оформления интерьеров здания выделены лепной декор стен и потолков и камины. Кроме того, в предмет охраны попали парадная лестница-волна, росписи стен и купола домашней молельни, обои, ширма-витраж в вестибюле, мраморные подоконники, надоконные карнизы, паркет из ценных пород дерева, мозаичный пол в вестибюле и метлахская плитка.

В перечне уникальных объектов обозначили осветительные приборы начала прошлого века — настенные бра, торшеры, потолочные люстры и светильники, в том числе светильник парадной лестницы с бронзовым абажуром в виде спрута, со вставкой витража и плафонами в виде сталактитов. В особняке представлена мебель начала XX века: прихожая, платяные и книжные шкафы, зеркала с рамами, комод, столы, кресла, диваны, скамьи и ширмы.

Федор Шехтель был приверженцем архитектурного символизма. Сочетая специфику модерна и учитывая интересы хозяев, он оформил дом в тематике водной стихии. Например, парадная лестница была выполнена в виде волны — символа вечного движения жизни.

В декоре использовано множество растительных узоров, изображений насекомых, а также черепах, медуз, морских коньков, ракушек и других элементов. Окна вестибюля украшены витражами в виде огромного крыла бабочки. Мозаика пола изображает водную зыбь, а рельеф лепнины напоминает подернутый ряской пруд.