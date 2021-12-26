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22 минуты назад

70 домов демонтировали в столице по программе реновации

В столице демонтировали уже 70 жилых домов в рамках программы реновации жилищного фонда, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

70 домов демонтировали в столице по программе реновации
Фото: Москва 24/Александр АвиловМосква 24/Александр Авилов

После сноса домов высвобожденные территории используют под строительство новых домов или необходимой инфраструктуры.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что дома разобрали по технологии умного сноса.

Больше всего зданий с начала реализации программы снесли на западе столицы, на юго-западе и в ТиНАО – 19, 17 и 11 домов соответственно.

В ходе ежегодного отчета в Мосгордуме Сергей Собянин заявил, что по итогам 2021 года в городе будет завершено строительство более 7 миллионов квадратных метров жилья. Градоначальник подчеркнул, что речь идет о рекорде в истории Москвы.

Собянин включил в программу реновации первую стартовую площадку в Алтуфьевском районе Москвы. Она расположится по адресу Алтуфьевское шоссе, владения 51 и 53. Строительство новых домов позволит расселить 2,7 тысячи жильцов 15 старых зданий района.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Сергей Собянин,Мосгордума,Правительство Москвы,
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