На посольстве США в Москве появился флаг СССР. Видео

На посольстве Соединенных Штатов в Москве на время появилась световая проекция, показывающая флаг Советского Союза. Акция, приуроченная к 30-летию со дня распада СССР, была снята на видео, его разместили на YouTube-канале арт-группы «Re:ванш».

Проекция включала в себя послание американцам, что «больше подобных подарков для США, как распад СССР, не будет». Арт-группа показала ряд важных для современной России событий, среди которых Олимпиада в Сочи, вхождение Крыма в состав РФ, Чемпионат мира по футболу--2018 и другие.