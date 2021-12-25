Пять мостов построят в Москве до 2024 года

Три моста уже строятся, еще по двум ведутся проектно-изыскательские работы.
В Москве планируется построить пять мостов к 2024 году. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Два моста уже возводятся по проекту строительства Юго-Восточной хорды. Один — через Москву-реку на участке от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской, второй — через реку Битцу на участке от МКАД до автодорожной магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Также строится мост через затон Новинки на территории АМО “ЗИЛ”. Еще по двум мостам ведутся проектно-изыскательские работы», — рассказал Рафик Загрутдинов.
Помимо этого, он отметил, что по проекту планировки территории Мневниковской поймы построят автомобильные мосты в створах улиц Новозаводской и Мясищева и пешеходный мост, по которому жителям станет проще добираться до станции метро «Мневники».
«По поручению Сергея Собянина мы должны построить не просто водные переправы, а архитектурные, яркие, выразительные инженерные сооружения. Они будут пропускать автомобильные и пешеходные потоки. Сейчас ведется разработка проекта планировки, создается концепция, определяется идеология архитектуры этих мостов, и потом начнется их проектирование», — добавил Рафик Загрутдинов.
В 2021 году завершено строительство пяти мостов. Один из них возвели через реку Сходню на Волоколамском шоссе, а также в рамках строительства Северо-Восточной хорды реконструировали мост через реку Яузу и построили три моста через реку Лихоборку.