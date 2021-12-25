В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
1 час назад

Пять мостов построят в Москве до 2024 года

Три моста уже строятся, еще по двум ведутся проектно-изыскательские работы.

Пять мостов построят в Москве до 2024 года
Фото: Д. Гришкина. Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыД. Гришкина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Москве планируется построить пять мостов к 2024 году. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Два моста уже возводятся по проекту строительства Юго-Восточной хорды. Один — через Москву-реку на участке от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской, второй — через реку Битцу на участке от МКАД до автодорожной магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Также строится мост через затон Новинки на территории АМО “ЗИЛ”. Еще по двум мостам ведутся проектно-изыскательские работы», — рассказал Рафик Загрутдинов.

Помимо этого, он отметил, что по проекту планировки территории Мневниковской поймы построят автомобильные мосты в створах улиц Новозаводской и Мясищева и пешеходный мост, по которому жителям станет проще добираться до станции метро «Мневники».

«По поручению Сергея Собянина мы должны построить не просто водные переправы, а архитектурные, яркие, выразительные инженерные сооружения. Они будут пропускать автомобильные и пешеходные потоки. Сейчас ведется разработка проекта планировки, создается концепция, определяется идеология архитектуры этих мостов, и потом начнется их проектирование», — добавил Рафик Загрутдинов.

В 2021 году завершено строительство пяти мостов. Один из них возвели через реку Сходню на Волоколамском шоссе, а также в рамках строительства Северо-Восточной хорды реконструировали мост через реку Яузу и построили три моста через реку Лихоборку.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,Сергей Собянин,Завод имени И.А. Лихачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители