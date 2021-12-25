Пять мостов построят в Москве до 2024 года

«Два моста уже возводятся по проекту строительства Юго-Восточной хорды. Один — через Москву-реку на участке от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской, второй — через реку Битцу на участке от МКАД до автодорожной магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Также строится мост через затон Новинки на территории АМО “ЗИЛ”. Еще по двум мостам ведутся проектно-изыскательские работы», — рассказал Рафик Загрутдинов.