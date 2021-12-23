Синоптики пообещали обильный снегопад в Москве

Неделя в столице закончится снегопадом. Об этом «Известиям» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По её словам, особенно интенсивно снег будет идти ночью. Метеоролог отметила, что уже в пятницу, во время небольшого потепления, начнутся осадки.

Температура воздуха в последний рабочий день недели будет колебаться от –7 до –9 градусов. Вместе с тем, подчеркнула Позднякова, в светлое время суток усилится юго-западный ветер, из-за чего будет создаваться ощущение, что намного холоднее. Суббота будет облачная и снежная, может выпасть до 7 см снега, рассказала специалист.

В воскресенье атмосферное давление подрастет, и снова похолодает до –15 градусов ночью, днем температура воздуха составит около –10 градусов, что ниже нормы на 2–3 градуса, уточнила синоптик.