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40 минут назад

Синоптики пообещали обильный снегопад в Москве

Неделя в столице закончится снегопадом. Об этом «Известиям» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптики пообещали обильный снегопад в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По её словам, особенно интенсивно снег будет идти ночью. Метеоролог отметила, что уже в пятницу, во время небольшого потепления, начнутся осадки.

Температура воздуха в последний рабочий день недели будет колебаться от –7 до –9 градусов. Вместе с тем, подчеркнула Позднякова, в светлое время суток усилится юго-западный ветер, из-за чего будет создаваться ощущение, что намного холоднее. Суббота будет облачная и снежная, может выпасть до 7 см снега, рассказала специалист.

В воскресенье атмосферное давление подрастет, и снова похолодает до –15 градусов ночью, днем температура воздуха составит около –10 градусов, что ниже нормы на 2–3 градуса, уточнила синоптик.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что редкую алмазную пыль зафиксировали в атмосфере Москвы.

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,
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