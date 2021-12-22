Москвичам пообещали потепление

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Мосленте» о потеплении в четверг, 23 декабря.
По ее словам, морозы в столичном регионе в ближайшие дни начнут постепенно ослабевать. В четверг погода будет без осадков, атмосферное давление ожидается чуть выше климатической нормы. Из-за слабого ветра мороз будет переноситься гораздо легче.
«В ночные часы в Москве прогнозируется минус 19 — минус 21, по области минус 19 — минус 23. Дневная температура в городе минус десять — минус 12. По области до минус 15 градусов», — пообещала метеоролог.
Ранее сообщалось, что мороз в Москве достиг минус 22 градусов.