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21 минуту назад

Москвичам пообещали потепление

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Мосленте» о потеплении в четверг, 23 декабря.

Москвичам пообещали потепление
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

По ее словам, морозы в столичном регионе в ближайшие дни начнут постепенно ослабевать. В четверг погода будет без осадков, атмосферное давление ожидается чуть выше климатической нормы. Из-за слабого ветра мороз будет переноситься гораздо легче.

«В ночные часы в Москве прогнозируется минус 19 — минус 21, по области минус 19 — минус 23. Дневная температура в городе минус десять — минус 12. По области до минус 15 градусов», — пообещала метеоролог.

Ранее сообщалось, что мороз в Москве достиг минус 22 градусов.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,Мослента,
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