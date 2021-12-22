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2 часа назад

В Москве в ближайшие годы построят три новых линии метро и завершат строительство БКЛ

Рублево-Архангельскую, Бирюлевскую, Троицкую линии московского метрополитена, а также оставшиеся участки Большой кольцевой линии (БКЛ) планируется построить и открыть для пассажиров в Москве в ближайшие годы. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Необходимо дальше продолжать развитие транспортной системы, в ближайшие годы мы планируем на 50-60 станций метро увеличить, включая завершение строительства Большой кольцевой линии и открытие трех новых веток метрополитена. В 2023-2024 годах будут открыты два новых диаметра наземного метро: МЦД-3 и МЦД-4", - сказал Собянин в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности столичного правительства в Мосгордуме.

По его словам, в результате данного строительства 95% москвичей будут жить в шаговой доступности от станций метро, и "город станет ближе для жителей всех районов столицы". Также планируется на 100% обновить подвижной состав московского трамвая, на 80% - метро и пригородного железнодорожного сообщения, и экологически чистые электробусы должны сменить большинство дизельных автобусов на улицах Москвы. Кроме того, в столице предстоит завершить строительство трех хордовых магистралей - СВХ, ЮВХ и Южной рокады, в результате реализации этих проектов будет сформирован новый транспортный каркас Москвы.

"Начиная с 2011 года мы открыли 100 новых станций метро и МЦК, рядом с которыми живут, работают или учатся около 5 млн москвичей, то есть в год около 10 станций, в среднем. Сеть московского метрополитена выросла в 1,5 раза, - это наивысшие темпы развития в истории московского метро. К ним нужно добавить два первых диаметра наземного метро МЦД - 60 остановок, платформ бывших, большинство из которых не уступает самым современным станциям метро", - сказал Собянин.

Он добавил, что дорожная инфраструктура столицы за этот период выросла на 20%, при этом 1,1 тыс. км новых дорог значительную часть составляют сложнейшие транспортные сооружения - "тоннели, развязки и эстакады, возводить которые приходится в невероятно сложных условиях".

"Для решения транспортных проблем Москвы мы сделали гораздо больше, чем планировали в 2010 году, тем не менее, за те же 10 лет население Москвы выросло на миллион человек, примерно на столько же выросло население Подмосковья, а количество машин увеличилось на 2,7 млн", - сказал Собянин.

Новости Москвы,Видео,Мосгордума,Правительство Москвы,
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