"Начиная с 2011 года мы открыли 100 новых станций метро и МЦК, рядом с которыми живут, работают или учатся около 5 млн москвичей, то есть в год около 10 станций, в среднем. Сеть московского метрополитена выросла в 1,5 раза, - это наивысшие темпы развития в истории московского метро. К ним нужно добавить два первых диаметра наземного метро МЦД - 60 остановок, платформ бывших, большинство из которых не уступает самым современным станциям метро", - сказал Собянин.