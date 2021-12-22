Собянин: МЦД-3 и МЦД-4 откроются в 2023-2024 годах

Открытие диаметров мэр анонсировал в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства перед Мосгордумой.

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что два новых диаметра наземного метро МЦД-3 и МЦД-4 откроют в столице в 2023-24 годах. Об этом глава столицы рассказал в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства перед Мосгордумой.

Кроме того, планируется, что бесплатно ездить в общественном транспорте столицы получат право оба родителя в многодетной семье.