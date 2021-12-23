В Москве продлили оранжевый уровень опасности

В Москве из-за сильного мороза продлили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение в столичном регионе действует до утра субботы, 25 декабря. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.
«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Также в столице и Подмосковье до утра 25 декабря продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что 23 декабря дневная температура в столице повысится до минус 11-13 градусов. К 25 декабря ожидается около минус 5-7 градусов.