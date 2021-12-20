Собянин наградил лауреатов премии «Крылья аиста»

«В огромном городе, конечно, очень много детей, которые попадают в самые сложные ситуации. Порой становятся сиротами, и для них, конечно, требуется огромное внимание со стороны и профессиональных организаций, которые этим занимаются, и людей, которые готовы взять в свои семьи этих детей, благотворителей, меценатов, которые жертвуют своими деньгами, ресурсами, временем, чтобы помочь. Самое лучшее, конечно, чтобы в городе вообще не было случаев, когда при живых родителях дети становятся сиротами. Все это время мы старались как можно меньше создавать таких ситуаций, когда суды принимают решение о лишении родительских прав, помогая этим семьям, выявляя их. Это принесло большие результаты, но тем не менее все равно у нас в городе есть дети-сироты, которым требуется помощь. Самое простое - разместить их в наших учреждениях, содержать, учить, что мы, собственно, и делаем. Но еще более важно - вернуть этих детей в семьи. Здесь сидят люди, которые занимаются как раз воспитанием чужих детей, которые стали им родными», - добавил Собянин.