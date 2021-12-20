Собянин наградил лауреатов премии «Крылья аиста»

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил лауреатов московской городской премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот «Крылья аиста», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«С наступающим Новым годом и с заслуженными наградами Москвы! В Москве очень много интересных проектов мирового уровня, и большинство из них выражается в километрах, тонах, кубометрах, но есть вещи, которые не укладываются в статистику - это отношение к детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Здесь все измеряется сердцем и душой тех людей, которые занимаются решением этой проблемы. Огромное вам спасибо от имени всех москвичей, деток, которые попали в эту ситуацию, и для которых вы стали родными», - сказал Собянин на церемонии награждения.
Мэр Москвы подчеркнул, что в городе своевременно выявляют неблагополучные семьи и оказывают им необходимую помощь для преодоления трудной жизненной ситуации, что позволяет сократить число случаев лишения родительских прав и снизить количество детей, оставшихся без попечения родителей.
«В огромном городе, конечно, очень много детей, которые попадают в самые сложные ситуации. Порой становятся сиротами, и для них, конечно, требуется огромное внимание со стороны и профессиональных организаций, которые этим занимаются, и людей, которые готовы взять в свои семьи этих детей, благотворителей, меценатов, которые жертвуют своими деньгами, ресурсами, временем, чтобы помочь. Самое лучшее, конечно, чтобы в городе вообще не было случаев, когда при живых родителях дети становятся сиротами. Все это время мы старались как можно меньше создавать таких ситуаций, когда суды принимают решение о лишении родительских прав, помогая этим семьям, выявляя их. Это принесло большие результаты, но тем не менее все равно у нас в городе есть дети-сироты, которым требуется помощь. Самое простое - разместить их в наших учреждениях, содержать, учить, что мы, собственно, и делаем. Но еще более важно - вернуть этих детей в семьи. Здесь сидят люди, которые занимаются как раз воспитанием чужих детей, которые стали им родными», - добавил Собянин.
Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства города, в 2021 году московская городская премия «Крылья аиста» присуждена в трех номинациях: «Лучшая семья года», «Лучшая организация года» и «Меценат года».
Лауреатами номинации «Лучшая семья года» стали семьи: Елены и Владимира Пономаренко, у которых пятеро приемных детей, семья Натальи и Алексея Машковых с пятью детьми, из них двое приемных, и семья Светланы Чоудури - один приемный ребенок.
Лауреаты в номинации «Лучшая семья года» награждаются денежной премией в размере 1 млн руб. каждой семье.
«Лучшей организацией года» стали школа приемных родителей при Центре содействия семейному воспитанию «Маяк» и межрегиональная общественная организация содействия программе воспитания подрастающего поколения «Старшие братья. Старшие сестры».
Лауреатом в номинации «Меценат года» стал Федор Никулин - офицер отдела сопровождения интернет-портала Минобороны России.