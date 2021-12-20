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1 час назад

В Москве до конца года откроют станцию будущего МЦД-4

Реконструкцию станции Матвеевская будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) завершат до конца года. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Станцию будущего МЦД-4 откроют до конца года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В этом году для МЦД введено 7 объектов: 4 - после реконструкции, это станции Баковка, Внуково, Кокошкино, Апрелевка; также открыт вокзал Восточный и новые станции Щукинская и Аминьевская. До конца года планируется ввести Матвеевскую", - сказал Загрутдинов.

Об идее пуска МЦД было объявлено в ноябре 2017 года. В том же месяце президент России Владимир Путин одобрил проект. Для его реализации потребовалась консолидация сил ключевых ведомств и транспортных компаний России, в том числе правительств Москвы и Подмосковья, ОАО "Российские железные дороги", Минтранса РФ и ГУП "Московский метрополитен".

МЦД получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Столицу с областью уже связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" от Одинцова до Лобни и МЦД-2 "Курско-Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного, что планируется сделать в 2023 году; МЦД-5 от Пушкино до Домодедово должен стать доступен для пассажиров в 2025 году.

Движение по двум диаметрам началось 21 ноября 2019 года. До 8 декабря проезд на МЦД был бесплатным. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД.

Новости Москвы,Владимир Путин,Международный аэропорт Внуково,Минтранс РФ,РЖД,
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