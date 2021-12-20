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1 час назад

В Москве увеличат отопление из-за морозов

МОЭК повысит температуру в городской системе теплоснабжения в связи с похолоданием, сообщает пресс-служба энергетической компании.

В Москве увеличат отопление из-за морозов
Фото: Москва 24/Никита СимоновМосква 24/Никита Симонов

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько суток температура в Москве в ночные часы будет опускаться до 28 градусов мороза.

Из-за аномальных холодов в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать в Москве с 02:00 21 декабря до 02:00 23 декабря, а в Подмосковье – с 23:00 20 декабря до 23:00 22 декабря. Температура окажется ниже климатической нормы на 7–12 градусов.

Также в столичном регионе до 22:00 21 декабря объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил россиян о том, что в ближайшее время в европейской части России ожидается опасная волна холода. Текущая неделя станет самой холодной в этом сезоне. Если в понедельник, 20 декабря, в Москве будет -5...-7 градусов, то уже во вторник резко похолодает до -17...-18 градусов. По прогнозам синоптика, до субботы, 25 декабря, ожидается облачная погода с небольшим снегом. При этом потепление придет в город только в конце недели.

Ночь на 22 декабря станет самой холодной на неделе. В ночь на четверг ожидается -19…-24 градуса, днем столбики термометров покажут -13…-18 градусов. В ночь на пятницу, 24 декабря, прогнозируется -16…-21 градус, днем будет уже около -10…-15.

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