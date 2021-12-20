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19 минут назад

«Желтый» уровень опасности продлили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы

«Желтый» уровень опасности продлили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Информация об этом появилась на официальном сайте Гидрометцентра.

Москвичей предупредили об опасной погоде
Фото: ТАССТАСС

Предупреждение об опасных погодных условиях действовало до 21:00 понедельника, 20 декабря, однако было продлено и будет действовать до 22:00 вторника, 21 декабря.

— Желтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Ранее, 20 декабря, портал «Метеоновости» сообщил о сильном ветре и об образовании льда в Москве. Погоду в столичном регионе будет определять тыл циклона, местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус восемь–шесть градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне десяти–пяти градусов мороза. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7–12 метров в секунду.

Москвичам пообещали «полярное вторжение» и морозы

Кроме того, синоптик сообщил о «полярном вторжении», которое ожидает москвичей на этой неделе. При этом специалист рассказал, какой день будет самым холодным.
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