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2 часа назад

Еще 4 пункта обогрева для бездомных появились в Москве

Еще 4 круглосуточных мобильных пункта обогрева для бездомных людей начали работу в столице. Они открыты возле Савеловского, Казанского вокзалов и Центрального автовокзала, а также на Иловайской улице. ОБ этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Еще 4 пункта обогрева для бездомных появились в городе
Фото:  сайт мэра Москвы,Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы сайт мэра Москвы,Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Замглавы департамента труда и соцзащиты населения Оксана Шалыгина отметила, что в пунктах бездомные могут согреться, выпить горячего чая, а также получить теплую одежду и узнать, как выйти из трудной ситуации при поддержке Центра социальной адаптации. Всего Москве работает 12 пунктов обогрева. 8 из них расположены на привокзальных территориях, 3 находятся в пунктах срочной социальной помощи на Иловайской улице (дом 2) на территории Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки. Открыт также пункт обогрева «Ангар спасения» НКО «Служба помощи «Милосердие».

Бездомным предоставляют горячее питание в 7 пунктах. Один из них расположен в Центре социальной адаптации и еще 6 — в местах, организуемых НКО.

Кроме того, в Москве продолжают дежурить машины мобильной службы «Социальный патруль». Специалисты предлагают бездомным людям проехать в Центр социальной адаптации чтобы согреться, получить ночлег, еду и другую помощь.Мобильные пункты обогрева для бездомных заработали в Москве>>

Новости Москвы,Оксана Шалыгина,
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