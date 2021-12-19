Собянин ответил на вопрос о COVID-ограничениях в Новый год

Жители Москвы пока могут жить в соответствии с существующими ограничениями по коронавирусу. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире «России 1», передает РИА «Новости».
«Жить - так, как мы живем, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим», - сказал Собянин, отвечая на вопрос, к каким ограничениям готовиться москвичам на Новый год.
Он добавил, что в городе принимаются жесткие решения только из-за плохо контролируемого или неконтролируемого роста заболеваемости.
В Санкт-Петербурге в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года не будет работать метро.