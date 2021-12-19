Москва получила премию Russian Creative Awards

«То, что Москва получила первую в истории премию Russian Creative Awards как креативный регион года, — важное для нас событие. Появление такой награды значимо для всего профессионального сообщества. Она, безусловно, будет стимулировать отрасль к дальнейшему росту», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.