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1 час назад

Из-за снегопада водителей в Москве попросили пересесть на городской транспорт

Дептранс обратился к московским автомобилистам и попросил их пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Водителей в Москве попросили пересесть на городской транспорт
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

«В городе будет много снега, возможно образование гололеда, что будет затруднять движение транспорта и влиять на скорость передвижения», — сообщил о неблагоприятных погодных условиях Дептранс.

В ведомстве добавили, что коммунальные службы быстрее уберут улицы, если для поездок в течение дня водители вместо автомобилей воспользуются общественным транспортом.

«Городской транспорт готов к работе в сложных погодных условиях», — добавил Дептранс.

Тем, кто все же собирается пользоваться личным автомобилем, порекомендовали быть внимательными, соблюдать дистанцию на дорогах и не отвлекаться на телефон.

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