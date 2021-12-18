Водителей в Москве попросили пересесть на городской транспорт

Дептранс обратился к московским автомобилистам и попросил их пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

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«В городе будет много снега, возможно образование гололеда, что будет затруднять движение транспорта и влиять на скорость передвижения», — сообщил о неблагоприятных погодных условиях Дептранс.

В ведомстве добавили, что коммунальные службы быстрее уберут улицы, если для поездок в течение дня водители вместо автомобилей воспользуются общественным транспортом.

«Городской транспорт готов к работе в сложных погодных условиях», — добавил Дептранс.