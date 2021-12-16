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1 час назад

Уникальное здание в Москве продали за миллиарды рублей

Банк «Траст» закрыл сделку по продаже бизнес-центра Dominion Tower на Шарикоподшипниковской улице в Москве. Уникальное здание, спроектированное британским архитектором иракского происхождения Захой Хадид, купила фирма «Евромир групп», пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя банка и консультантов, работавших с этим комплексом.

Уникальное здание в Москве продали за миллиарды рублей
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, «Евромир групп» стала единственной компанией, подавшей заявку на участие в торгах по продаже объекта. Точная сумма сделки не указывается, но согласно лотовой документации, стартовая стоимость здания должна была составлять 2,5 миллиарда рублей, а участники аукциона могли делать предложение до 2,2 миллиарда рублей.

Dominion Tower — единственный офисный проект, созданный Хадид. Комплекс построили в 2015 году. «Траст» неоднократно пытался реализовать объект, но аукционы признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Покупатель здания — «Евромир групп», возможно, связан с букмекерской конторой «Олимп», отмечают «Ведомости». Консультанты полагают, что новый собственник Dominion Tower может использовать объект как для собственных нужд, так и сдать комплекс в аренду.

Ранее британское бюро Zaha Hadid Architects, основанное Хадид, стало победителем открытого международного конкурса на дизайн станции «Кленовый бульвар», которая появится в Нагатинском Затоне в рамках строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Станцию откроют в 2023 году.

Новости Москвы,Национальный банк "Траст",Ведомости,
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