В Москве установят памятник Зиничеву

Предложение установить памятник внёс исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк. На заседании московского парламента за него проголосовали 27 депутатов, против выступили трое парламентариев, ещё трое воздержались.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Норильске. Глава МЧС пытался спасти режиссера Александра Мельника, снимавшего в это время документальный фильм и сорвавшегося с обрыва.