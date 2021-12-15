В Москве установят памятник Зиничеву

Депутаты Мосгордумы поддержали установку памятника Герою России, экс-министру МЧС Евгению Зиничеву, сообщает РИА Новости.
Предложение установить памятник внёс исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк. На заседании московского парламента за него проголосовали 27 депутатов, против выступили трое парламентариев, ещё трое воздержались.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что улицу в Грозном назовут именем погибшего министра, сообщает RT.
Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Норильске. Глава МЧС пытался спасти режиссера Александра Мельника, снимавшего в это время документальный фильм и сорвавшегося с обрыва.
Президент России Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.