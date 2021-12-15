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55 минут назад

В Москве установят памятник погибшему главе МЧС Зиничеву

Депутаты Мосгордумы поддержали установку памятника Герою России, экс-министру МЧС Евгению Зиничеву, сообщает РИА Новости.

В Москве установят памятник Зиничеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предложение установить памятник внёс исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк. На заседании московского парламента за него проголосовали 27 депутатов, против выступили трое парламентариев, ещё трое воздержались.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что улицу в Грозном назовут именем погибшего министра, сообщает RT.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Норильске. Глава МЧС пытался спасти режиссера Александра Мельника, снимавшего в это время документальный фильм и сорвавшегося с обрыва.

Президент России Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.

Новости Москвы,Евгений Зиничев,Александр Мельник,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Мосгордума,МЧС,Российское военно-историческое общество,РИА Новости,
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