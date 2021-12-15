C начала года в столице восстановили 45 ветхих строений

В этом году в столице восстановили 45 ветхих строений. Здания в плохом техническом состоянии выявляют специалисты Госинспекции по недвижимости. После этого их ремонтом или сносом занимаются профильные ведомства.

«В 2021 году Госинспекция по недвижимости зафиксировала на территории города 1932 ветхих строения. В настоящее время 45 объектов приведено в надлежащий вид, а 90 — демонтировано. По остальным строениям либо уже идут восстановительные работы или демонтаж, либо формируется пошаговый план и определятся дальнейшая судьба», — сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Видео дня

Планы по сносу или восстановлению (или дорожные карты) ветхих строений прорабатываются совместно с их правообладателями, а также федеральными и городскими органами власти. По каждому объекту ведется кропотливая работа.

При разработке таких карт назначаются конкретные сроки сноса объекта или его реставрации. За их соблюдением и статусом работ в рамках рабочих групп следит Госинспекция по недвижимости и другие профильные ведомства.

«Стоит подчеркнуть, что решение о сносе принимается только по зданиям и строениям, не подлежащим восстановлению, представляющим угрозу для жизни и здоровья граждан и не являющимся объектами культурного наследия. В остальных случаях объекты стараемся сохранить и реставрировать», — подчеркнул Владислав Овчинский.

Один из объектов, который удалось восстановить в этом году, — последняя сохранившаяся сторожка-кордегардия Камер-Коллежского вала. К середине XIX века на валу располагалось 18 застав, однако в 1852 году их ликвидировали, и от сооружений Камер-Коллежского вала осталась единственная кордегардия, которая сейчас находится в парке Декабрьского восстания. Историческое здание находилось в аварийном состоянии и использовалось как бытовка. Строение восстановили ее в рамках комплексного благоустройства парка.