Акция «Ёлочный круговорот» вновь пройдет в Москве

Акция «Ёлочный круговорот» вновь состоится в Москве. Она запланирована на 2 января — 20 февраля 2022 года.

Фото: mos.ru mos.ru

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Акция «Ёлочный круговорот» проводится в столице ежегодно с 2016 года и пользуется популярностью у горожан. Её главная цель — помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и параллельно привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора», — заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

В разных районах города разместят более 530 пунктов, ещё 11 появятся на природных территориях. Они будут принимать ёлки, сосны и пихты. Обязательное условие — отсутствие на деревьях мишуры и украшений.

Собранные ели и пихты переработают в щепу, используемую для подсыпки в вольерных комплексах и для создания экологических троп.