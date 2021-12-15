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50 минут назад

Акция «Ёлочный круговорот» вновь пройдёт в Москве

Акция «Ёлочный круговорот» вновь состоится в Москве. Она запланирована на 2 января — 20 февраля 2022 года.

Акция «Ёлочный круговорот» вновь пройдет в Москве
Фото: mos.rumos.ru

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Акция «Ёлочный круговорот» проводится в столице ежегодно с 2016 года и пользуется популярностью у горожан. Её главная цель — помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и параллельно привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора», — заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

В разных районах города разместят более 530 пунктов, ещё 11 появятся на природных территориях. Они будут принимать ёлки, сосны и пихты. Обязательное условие — отсутствие на деревьях мишуры и украшений.

Собранные ели и пихты переработают в щепу, используемую для подсыпки в вольерных комплексах и для создания экологических троп.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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