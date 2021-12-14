Фестиваль «Московская премьера» пройдет в кинотеатре «Иллюзион»

Кинотеатр «Иллюзион» с 17 по 21 декабря приглашает горожан на показы Международного фестиваля кино стран Содружества «Московская премьера».

Фото: Госфильмофонд России Госфильмофонд России

Откроет фестиваль режиссерская версия последнего фильма южнокорейского режиссера Ким Ки Дука «Растворяться», снятого в 2019 году в Казахстане. Фильм закрытия — российская лента «Райцентр» Натальи Назаровой, которая в 2012 году получила специальный приз жюри фестиваля «Московская премьера».

В рамках фестиваля пройдет ретроспектива памяти режиссера и сценариста Резо Габриадзе. В афише значатся следующие картины мастера: документально-анимационный фильм «Знаешь, мама, где я был?», новелла «Кавказский романс», драма «Не горюй!», мюзикл «Чудаки», фантастика «Кин-дза-дза!» и «Необыкновенная выставка».

В субботу, 18 декабря, зрителям также представят короткометражные фильмы «Кувшин» и «Феола», а в воскресенье состоится гала-премьера трагикомедии режиссера Антона Бильжо «Лебединое озеро».