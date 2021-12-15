Сбер, ДОМ.РФ и правительство Курской области усовершенствуют льготную ипотеку в регионе

Программа льготной ипотеки в Курской области будет улучшена. Договорённость об этом достигнута на совещании в Курске с участием главы области Романа Старовойта, Сбербанка, ДОМ.РФ и ведущих застройщиков.

Фото: SberPress SberPress

Участники совещания поддержали инициативу ДОМ.РФ по усовершенствованию выдаваемой Сбером льготной ипотеки, запущенной в регионе в начале декабря. По условиям программы, социальные категории граждан имеют право на 3-процентную скидку к ставке по кредиту, которая покрывается субсидиями со стороны застройщика и региона.

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Специалисты ДОМ.РФ предложили упростить процедуру сбора и подачи документов, внедрив принцип единого окна, в роли которого выступает застройщик (продавец квартиры). Это избавит заёмщиков от необходимости лично обращаться в уполномоченный орган власти для оформления сертификата участника и в банк для подачи заявки на ипотеку. Электронное взаимодействие участников программы будет проводиться на базе единой информационной системы жилищного строительства, что сократит трудозатраты всех участников процесса и даст администрации области возможность отслеживать все этапы сделки. А равный доступ к программе и застройщиков, и кредиторов, поможет потребителям выбирать лучшие предложения.

Один из приоритетов государственной политики в сфере жилищного строительства — дать как можно большему числу граждан России возможность выгодно приобрести комфортное и качественное жильё. Поэтому Сбер активно участвует в развитии и реализации всех льготных программ, в том числе в запущенной в прошлом году программе господдержки, "Семейной ипотеке", "Дальневосточной ипотеке" и других инициативах. Договоренности, достигнутые с администрацией Курской области и ДОМ.РФ, — ещё один стимул и дальше работать над повышением доступности жилья для россиян

Николай Васёв

Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

ДОМ.РФ выступает оператором льготных ипотечных программ и механизмов улучшения жилищных условий граждан. В ходе взаимодействия с администрацией Курской области мы поняли, что наш опыт и технические ресурсы могут быть применены для модернизации льготной ипотечной программы в регионе, и разработали проект её развития. Он был поддержан как банковским сообществом, так и представителями строительной отрасли. Уверены, что данный сценарий реализации программы будет востребован во многих регионах России. Комплексное применение федеральных и региональных программ позволит снизить процентную ставку для отдельных категорий заёмщиков до минимума