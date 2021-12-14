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55 минут назад

В Москве нашли тысячи ненужных зданий

В 2021 году в Москве выявили почти 260 тысяч квадратных метров бесхозной недвижимости, говорится в сообщении комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В Москве нашли тысячи ненужных зданий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечают чиновники, в 2021-м количество бесхозных объектов, оформленных в собственность мэрии, выросло в 1,7 раза по сравнению с показателем за прошлый год. Никому не нужную недвижимость выявляет госинспекция совместно с департаментом городского имущества. За 11 месяцев текущего года в Москве нашли и оформили почти 1,2 тысячи таких объектов. За аналогичный период прошлого года их было 700.

Выявление неучтенного имущества позволяет пресекать факты его незаконного использования сторонними лицами, подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что россияне, в 2020 году купившие строящееся жилье в Москве с инвестиционными целями, начали перепродавать его, не дождавшись ввода в эксплуатацию. В январе-сентябре 2021-го число сделок по переуступке прав в новостройках увеличилось на 38 процентов по сравнению с показателем за тот же период прошлого года.

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