В Москве нашли тысячи ненужных зданий

В 2021 году в Москве выявили почти 260 тысяч квадратных метров бесхозной недвижимости, говорится в сообщении комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Как отмечают чиновники, в 2021-м количество бесхозных объектов, оформленных в собственность мэрии, выросло в 1,7 раза по сравнению с показателем за прошлый год. Никому не нужную недвижимость выявляет госинспекция совместно с департаментом городского имущества. За 11 месяцев текущего года в Москве нашли и оформили почти 1,2 тысячи таких объектов. За аналогичный период прошлого года их было 700.

Выявление неучтенного имущества позволяет пресекать факты его незаконного использования сторонними лицами, подчеркивается в сообщении.