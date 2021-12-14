Глава общества охраны памятников: Закон защищает планируемые под снос дома на Семашко в Ростове

Ростовская область, 14 декабря 2021. DON24.RU. Два старинных дома № 30 и 32 в переулке Семашко в настоящее время нельзя сносить, потому что они защищены законом. Ситуацию корреспонденту ИА «ДОН 24» разъяснил руководитель Ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Кожин. Ранее в администрации сообщили, что два здания являются аварийными и подлежат сносу. Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что на этом месте появится благоустроенная зона отдыха. Общественники выяснили, что дом № 32 еще недавно числился объектом культурного наследия (ОКН), однако была заказана экспертиза, из-за которой здание потеряло данный охранный статус. Недавно петиция общественников за сохранение зданий в переулке Семашко собрала около тысячи подписей жителей города. «Согласно документу, принятому в 2016 году, который подписал Владимир Путин, любое здание в историческом центре, имеющее статус объекта культурного наследия, автоматически получает защитную зону 100 м вокруг. В этой защитной зоне находятся дома № 30 и 32, так как рядом с ними здание на Семашко, 27 – объект культурного наследия», – пояснил Александр Кожин. Данную защитную зону можно отменить в том случае, если принята другая, локальная, по конкретному дому. Такая может быть больше или меньше 100 м. На Дону локальные зоны начали активно присваивать зданиям с 2017 года, напомнил Александр Кожин. Однако, по его словам, у дома № 27 локальной зоны нет. Таким образом, строения № 30 и 32 сейчас нельзя сносить, потому что они попадают в защитную зону этого объекта культуры. Собеседник добавил, что в 2019 году был подготовлен проект зоны объединенной охраны, который еще не принят. Ранее градозащитники не поддержали его. Сносы происходят, будто документ уже действует, пояснил Александр Кожин. «Формально говорят, что мы памятник не сносим, но по экспертизе оказывается их можно исключать из списка (ОКН). Говорят об объединенной охранной зоне, но она фактически заменяет защитную зону 100 м на зону, которая охватывает только проезжую часть и тротуар возле объекта. Сам памятник остается, но слева, справа и сзади от него становится можно строить», - отметил руководитель Ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. По его словам, объединенная зона охраны предполагает три режима: где-то разрешают строить до пяти этажей, где-то до восьми, и где-то до 10-11. Такое деление уничтожает малоэтажный исторический центр города, считает общественник.