Собянин рассказал об открытии катков в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал об открытии в столице катков с искусственным льдом.
«Поначалу были сомнения, следует ли открывать их в условиях пандемии. Но в конечном счете, подхватить вирус на улице сложнее, чем в помещении. А лишний заряд бодрости и хорошего настроения зимой гораздо нужнее, чем летом. Поэтому и в прошлом, и в нынешнем зимних сезонах мы не стали закрывать катки», — пояснил градоначальник.
По его словам, самый большой каток работает на ВДНХ. В распоряжении отдыхающих — почти вся Главная аллея и площади у фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок».
Мэр отметил, что в честь 90-летия каток в Парке Горького получил название «Зеркальный» — именно так ледовая площадка называлась на протяжении нескольких зим до 1960-х годов. В ее оформлении использован стиль старых парковых афиш.
Также заработали катки фестиваля «Путешествие в Рождество», оформление которых отличается от площадки к площадке. Например, в Вешняках господствует неофутуризм — неоновый свет и плавные линии павильонов. А на улице Теплый стан, владение 16, был выбран яркий и многоцветный купеческий стиль.
Мэр подчеркнул, что катки функционируют в каждом районе столицы.
«Если не подведет погода, то всю зиму будут работать еще и более 1000 хоккейных коробок во дворах и на школьных стадионах, рядом с домом», — написал Собянин.
Ранее мэр сообщил о включении праздничного освещения в столице.