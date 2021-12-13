Собянин рассказал об открытии катков в Москве

«Поначалу были сомнения, следует ли открывать их в условиях пандемии. Но в конечном счете, подхватить вирус на улице сложнее, чем в помещении. А лишний заряд бодрости и хорошего настроения зимой гораздо нужнее, чем летом. Поэтому и в прошлом, и в нынешнем зимних сезонах мы не стали закрывать катки», — пояснил градоначальник.