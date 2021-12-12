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38 минут назад

Москву засыплет снегом и зальет дождем

Жителей и гостей Москвы с 13 по 19 декабря ожидает переменчивая погода с обильными осадками, заявила главный специалист Метеобюро города Татьяна Позднякова, пишет «Вечерняя Москва».

Москву засыплет снегом и зальет дождем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, в ночь на понедельник, 13 декабря, столицу засыплет снегом. На фоне повышенного давления ожидаются переменная облачность и туман.

Снег продолжит идти в понедельник и вторник. Столбики термометров в начале недели покажут два-четыре градуса мороза. В среду снегопад прекратится, а температура в Московской области может опуститься до минус восьми градусов.

«В Москве будет облачная погода преимущественно без осадков, ночью ожидается минус три-пять градусов, а днем — минус один-три», — подчеркнула специалист.

В четверг возможно потепление до плюс двух градусов. В ночь на 17 декабря и днем в пятницу будет лить дождь. В выходные температура вернется в значения пять-семь градусов мороза ночью, до минус двух градусов — днем.

Редкая изморозь образовалась в Москве

Ранее сообщалось, что в Москве с наступлением холодов заметили снегирей. Специалисты Мосприроды отмечают, что птицы сбиваются в стаи и перемещаются ближе к человеку в поисках корма.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,
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